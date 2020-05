Thales : Déploie sa solution eSim via Google Cloud

(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce lundi le déploiement sur Google Cloud de la première solution d'activation de cartes eSIM au monde certifiée GSMA.



'Elle offrira aux opérateurs télécom un appui sécurisé et très modulable les aidant à faire face au boom des abonnements mobiles pour des appareils compatibles eSIM. Les opérateurs profiteront aussi de la fiabilité de la technologie Google Cloud, neutre en carbone', explique le groupe, qui profitera ainsi de la disponibilité de Google Cloud dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. .







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur THALES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok