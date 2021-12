Thales : Dans le haut du classement du CDP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales indique avoir atteint le plus haut niveau 'Leadership' (A/A-) du benchmark 'Carbon Disclosure Project' (CDP) qui évalue la transparence et les objectifs bas carbone des sociétés, et leur capacité à lutter contre le changement climatique.



Récompensée de la note 'A-', Thales fait partie des 21% des entreprises les plus performantes du secteur 'Equipements électriques et électroniques', figurant ainsi au-dessus de la moyenne européenne (B) et de celle de son secteur (B-).



'Cette note traduit les efforts du groupe dans le domaine du développement durable et reflète son engagement dans une politique ESG plus globale, dont les objectifs ont été présentés le 5 octobre 2021 dernier lors du Thales ESG Investor Day', explique-t-il.



