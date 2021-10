Thales : Croissance de 6% du CA à neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales présente un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2021 de 11,22 milliards d'euros, en hausse de 6,2% en organique (+5,7% au total), malgré des activités aéronautique civile et biométrie toujours marquées par les restrictions de déplacement.



Les prises de commandes se sont élevées à 10,66 milliards, en croissance organique de 28%. Depuis le début de l'année, le groupe d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports a engrangé neuf grandes commandes de plus de 100 millions d'euros.



Sur la base d'un contexte ne connaissant pas de nouvelles perturbations majeures, et en l'absence d'une nouvelle détérioration des chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs, Thales confirme les perspectives financières actualisées le 4 août dernier.



