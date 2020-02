Thales : Crédit Suisse reste à l'achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse estime que les résultats sur 2019 sont en ligne. ' L'EBIT a dépassé de 1% le consensus établi par la société à 2 008 millions d'euros, soit une marge de 10,9%. Le résultat net est supérieur de 2% au consensus. Le FCF a été sensiblement plus élevé que prévu ' indique le bureau d'analyses.



' Nous ajustons nos estimations pour refléter les résultats de 2019, avec des ventes et des bénéfices aérospatiaux légèrement inférieurs. Nous réduisons notre EBIT 2020e-2022e de 1% chaque année. Nous avons également réduit le FCF en raison de la grande consommation d'acomptes excédentaires (correspondant aux 300 millions d'euros d'avances excédentaires reçues fin 2019, 100 millions d'euros en 2020e et 200 millions d'euros en 2021e).



Crédit Suisse indique que ses chiffres sont globalement conformes aux prévisions (EBIT à 2 131 millions d'euros contre 2 050-2 150 millions d'euros et FCF à 1 017 millions d'euros contre ' environ 1,0 milliard d'euros ').



Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 91 euros. ' Le titre ne semble pas particulièrement cher ni bon marché (rendement FCF de 6,6% sur 2021e contre 6,5% pour le secteur A&D européen), mais cela est cohérent selon nous avec la phase actuelle de faible croissance que traverse le groupe (croissance organique à 2 %, bien en deçà de son objectif à long terme de 3 à 5%).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur THALES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok