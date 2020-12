Thales : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note consacrée aux valeurs européennes de l'aéronautique et de la défense, Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Thales, avec un objectif de cours relevé à 92 euros, contre 80 euros précédemment.



Le broker met en avant un contexte où 'les budgets militaires des Etats-Unis et des pays européens clés semblent de pas devoir connaitre de changements significatifs par rapport aux plans existants'.



Dans un tel contexte, Credit Suisse estime que 'les meilleures opportunités de croissance devraient se trouver dans l'exposition aux exportations', et il considère que 'Thales est le mieux positionné pour en bénéficier'.



