Thales : Crédit Suisse relève son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse relève sa recommandation sur la valeur à Neutre (contre sous-performance). Le bureau d'analyses révise légèrement ses estimations 2021e-2023e et augmente son objectif de cours à 78 E (contre 75 E).



' Nous ajustons notre BPA de -2% / + 3% / + 1% / + 1% pour 2020e-2023e, en raison d'une baisse en 2020e de notre contribution Naval Group (précédemment inchangée) et d'un rythme de reprise plus rapide en 2021e d'une partie des affaires perdues de Thales en défense ' indique Crédit Suisse.



' Nos ajustements du Free Cash Flow sont similaires (0% / + 3% / + 1% / + 1%) '.



' L'évolution des perspectives de la défense mondiale reste incertaine, à notre avis. Il existe des tensions dans un certain nombre de régions (par exemple, plus récemment entre la Chine et l'Inde), mais il pourrait y avoir un assouplissement des relations entre l'Europe et la Russie (ce qui pourrait rendre certaines dépenses de défense moins pressantes) ' rajoute Crédit Suisse.



