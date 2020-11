Thales : Credit Suisse relève son conseil à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé vendredi sa recommandation sur le titre Thales, tablant, après la crise liée au Covid, sur un net redressement des résultats du groupe.



Le broker revoit en conséquence son conseil sur la valeur à 'surperformance', contre 'neutre' auparavant, avec un objectif de cours rehaussé de 78 à 80 euros.



Anticipant une chute de 36% des bénéfices de l'électronicien de défense cette année, le courtier dit tabler pour ce qui concerne l'exercice 2021 sur un rebond des profits de 51%.



'Nous pensons que les niveaux de cours de Bourse actuels intègrent des préoccupations sur la croissance sans fondement au vu des perspectives de long terme de l'activité de défense (45% des ventes) et de la sécurité numérique (18%), même en tenant compte des risques liés à la pandémie de Covid-19', estiment les analystes de Credit Suisse.



