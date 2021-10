Thales : Contrat pour les transports publics de Jakarta

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'agence de transport en commun indonésienne PT Jakarta Lingko Indonesia a attribué à un consortium mené par PT Jatelindo Perkasa Abadi et composé de Thales, Lyko et PT Aino Indonesia un contrat d'une durée de 8 ans pour le déploiement, l'exploitation et la maintenance d'une plateforme de billettique et d'une solution de mobilité Mobility-as-a-Service (MaaS) pour la capitale indonésienne, Jakarta.



Cette métropole, qui s'étend sur une superficie de 6 343 km2 et compte plus de 31 millions d'habitants, est la région la plus peuplée d'Indonésie.



Le consortium Jatelindo déploiera un système électronique intégré de paiement et de tarification. La nouvelle plateforme de billettique développée par Thales devrait permettre deux millions de déplacements par jour. Les usagers pourront utiliser leur téléphone mobile ou leur carte bancaire sans contact pour accéder aux différents réseaux de transport public, ce qui fluidifiera leurs déplacements.



