Thales : Contrat pour la propulsion d'un satellite sud-coréen

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et de Leonardo (33%), annonce avoir signé un contrat avec l'Agence spatiale coréenne KARI, portant sur la fourniture du système de propulsion électrique du satellite GEO-KOMPSAT-3.



'Le satellite de télécommunications multi-bandes GK3, dont le lancement est prévu en 2027, fournira des services de communication à large bande à travers toute la péninsule coréenne et son espace maritime', précise-t-elle.



Dans le cadre de ce contrat, le groupe proposera sa solution de toute dernière génération TETRA. Thales Alenia Space en Belgique fournira l'unité de puissance, et l'activité Microwave & Imaging Sub-systems de Thales en Allemagne, le propulseur électrique.



