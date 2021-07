Thales : Contrat entre Telespazio et Eutelsat pour le Pérou

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications et Telespazio, coentreprise de Leonardo et Thales, annoncent la signature d'un contrat pluriannuel pour de la fourniture de capacité pour interconnecter des réseaux mobiles, dans le cadre du programme national péruvien Pronatel.



Telespazio s'appuiera sur de la capacité en bande Ku opérée sur plusieurs répéteurs du satellite Eutelsat 117 West B pour raccorder aux réseaux de télécommunication, plus de 1300 sites publics difficiles d'accès, comme des écoles et des centres de soins.



