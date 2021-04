Thales : Contrat de sonars avec Lockheed Martin

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un contrat avec Lockheed Martin pour lui fournir jusqu'à 55 sonars aéroportés de lutte anti-sous-marine, qui seront installés à bord des hélicoptères MH-60R de l'U.S. Navy et des Marines nationales indienne, grecque et danoise.



La livraison des 42 premiers systèmes sonars trempés ALFS (Airborne Low Frequency Sonar) interviendra dans les cinq prochaines années. Les 13 systèmes optionnels restants seront livrés au cours de la sixième année.



'Offrant des capacités de protection sans équivalent pour les convois maritimes, le système de lutte anti-sous-marine ALFS est capable de détecter, classifier, harceler ou attaquer les sous-marins', explique le groupe d'électronique de défense.



