Thales : Contrat de drones aériens pour la Royal Navy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales et Schiebel annoncent avoir remporté un contrat auprès du ministère britannique de la Défense pour fournir un système de drones aériens visant à doter les navires de guerre de la Royal Navy de capacités de protection de type 'oeil dans le ciel'.



Ce contrat ayant pour objet le programme Peregrine implique de déployer un drone tactique à voilure tournante équipé de puissants capteurs de surveillance maritime afin de protéger une frégate de type 23 en opération.



Dans ce programme alliant les capacités de système de drone aérien de Schiebel et des capteurs et systèmes de haute précision en renseignement, surveillance et reconnaissance de Thales, ce dernier jouera le rôle de maître d'oeuvre de systèmes intégrés.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.