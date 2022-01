Thales : Contrat de 10 ans avec le ministère des armées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé hier soir avoir remporté auprès de l'armée française un marché portant sur le soutien des systèmes de surveillance aérienne.



Le groupe indique que la Direction de la maintenance aéronautique du Ministère des armées (DMAé) lui a confié pour une durée de 10 ans le soutien des principaux composants du système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA).



Il s'agit d'un ensemble s'appuyant sur de plus de 700 systèmes complexes tels que radars de défense aérienne, centres de contrôles, systèmes de télécommunication sol-air et d'information.



Répartis sur 125 sites à travers la France hexagonale et ultramarine, le SCCOA détecte et traite les menaces.



En tant que maître d'oeuvre du programme, baptisé 'VASSCO', Thales compte mettre en place un système d'information unifié au coeur du pilotage opérationnel et préparer le passage à la maintenance prédictive.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.