Thales : Contrat dans les plateformes stratosphériques

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a annoncé jeudi la signature d'un contrat de 43 millions d'euros avec la Commission Européenne portant sur un démonstrateur de plateformes stratosphériques.



Dans le cadre de ce projet, la société conjointe entre Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%) a été retenue pour diriger un consortium européen impliquant 21 partenaires et 18 sous-traitants issus de 11 pays.



L'objectif est de développer plusieurs démonstrateurs stratosphériques dédiés à différentes missions et visant à améliorer les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.



Ce projet avait été sélectionné par la Commission Européenne en juillet dernier en tant que projet collaboratif de recherche et de développement dans le domaine de la défense au titre du Fonds européen de la défense (FED).



