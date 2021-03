Thales : Contrat dans le contrôle aérien en Norvège

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été choisi par Avinor Air Navigation Services, le prestataire de services de navigation aérienne norvégien, pour déployer son nouveau serveur Safety Nets dans les centres de contrôle du trafic aérien d'Oslo, Stavanger et Bodø.



'Cette technologie innovante assure une détection plus précoce des conflits et présente un taux d'alertes injustifiées inférieur aux autres filets de sécurité', explique le groupe français d'électronique.



Le groupe contribuera ainsi à maintenir un niveau de sécurité maximal dans l'espace aérien de la Norvège. Après la mise en service de la solution TopSky-Safety Nets, Thales assurera la maintenance et des services de support pendant au moins cinq ans.



