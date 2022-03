Thales : Contrat d'optimisation avec les aéroports de Milan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mardi avoir décroché un contrat portant sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle des aéroports Linate et Malpensa de Milan.



Le groupe français d'aéronautique et de défense va fournir à SEA, l'opérateur des deux infrastructures, une plateforme numérique permettant de centraliser ses opérations à travers une capacité de visualisation 'exhaustive' de la situation.



Cette solution de planification intégrera tous les systèmes et les données de SEA susceptibles d'avoir un impact sur la gestion aéroportuaire (aérodrome, terminal et accessibilité).



Elle sera proposée sous la forme d'une carte intuitive en temps réel et d'un un tableau de bord 'personnalisable' permettant de mesurer les indicateurs de performances clés.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.



SEA revendiquait un total de 35 millions de passagers avant la pandémie, sur la base de 173 destinations internationales.



