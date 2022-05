Thales : Contrat d'au moins 5 ans avec l'armée US

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce faire partie des deux fournisseurs auxquels l'armée américaine a attribué un contrat de type IDIQ (livraisons et quantités indéterminées) plafonné à 6milliards de dollars portant sur la fourniture de radios tactiques avancées dans le cadre de la modernisation de son parc de radios tactiques.



Ce contrat comporte une période de base de cinq ans, suivie d'une seconde période de cinq ans, facultative. Il s'inscrit dans la volonté américaine de mettre hors service le système SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio System), dépassé.



Dans le cadre de ce contrat, Thales fournira une radio tactique fondée sur le système AN/PRC-148 IMBITR (Enhanced Multiband Inter/Intra Team Radio) - dernier né d'une famille de radios tactiques voix et données éprouvées sur le champ de bataille.



