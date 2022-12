Thales : Contrat avec Space Cargo Unlimited

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et Space Cargo Unlimited, ont annoncé la signature de la première phase du contrat de conception et de production du véhicule “REV1”, la première usine flottante de l'espace, ainsi que l'ouverture d'une filiale de Space Cargo Unlimited à Turin.



Space Cargo Unlimited est le premier opérateur commercial privé européen de

véhicules dédiés à la fabrication dans l'espace. En exploitant ainsi à terme une flotte de véhicules spatiaux autonomes, Space Cargo Unlimited va ouvrir la voie 'à une réelle démocratisation de l'accès à l'espace', dixit Thales.



En tant que maître d'oeuvre, Thales Alenia Space sera responsable de la conception, de l'ingénierie et du développement du véhicule REV1 tandis que Space Cargo Unlimited sera le propriétaire et exploitant

commercial du véhicule.



