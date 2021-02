Thales : Contrat avec la Deutsche Bahn de près de 127 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a été sélectionné par la Deutsche Bahn pour la réalisation d'ici la fin 2025 des modules 1 et 2 du projet ' Noeud digital de Stuttgart '.



Le contrat est d'environ 127 millions d'euros. Il porte sur l'installation du poste d'aiguillage digital et du système ETCS, les opérations préalables à l'implémentation de la conduite automatique côté voie et du système de gestion des capacités et du trafic (Capacity & Traffic Management System - CTMS).



Il comprend aussi la livraison d'un centre des opérations technique moderne, largement plus de 6 000 kilomètres de bornes (balises) électroniques, plus de 1 300 points de comptage d'essieux et environ 650 commandes d'aiguillage.



' Le projet ' Noeud digital de Stuttgart ' gagné par Thales fait partie du programme ' Rail Digital en Allemagne ', qui prévoit d'ajouter plus de 20 % de trafic supplémentaire au réseau ferroviaire ' indique le groupe.



