Thales : Contrat avec Airbus pour le satellite TRISHNA

(CercleFinance.com) - Thales a signé un contrat avec Airbus Defence and Space pour la fourniture de cryorefroidisseurs, qui équiperont le satellite TRISHNA.



' TRISHNA exploitera l'imagerie infrarouge thermique pour nous aider à mieux comprendre le cycle de l'eau sur Terre. Cela permettra d'optimiser notre gestion des ressources hydriques et de mieux connaître les incidences du changement climatique ' précise le groupe.



Le cryorefroidisseur LPT6510 de Thales Cryogenics servira à refroidir le détecteur infrarouge de l'instrument thermique de TRISHNA jusqu'à une très basse température, pour des performances optimisées.



Le lancement du satellite est prévu à la fin de l'année 2024. Pour la première fois, une mission produira des images de la Terre tous les trois jours, avec une résolution de 57 m.



