Thales : Confirme l'ensemble de ses objectifs 2022

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 3 730 ME au premier trimestre 2022, contre 3 573 ME au premier trimestre 2021, en croissance de 4,4% à données publiées, et en hausse de 2,7% à périmètre et taux de change constants.



Dans le secteur Aérospatial, le chiffre d'affaires s'élève à 1 025 ME, en hausse de 4,2 % par rapport au premier trimestre 2021 à périmètre et taux de change constants. Celui du secteur Défense & Sécurité atteint 1 950 ME, en baisse de -1,1 % à périmètre et taux de change constants.



Les prises de commandes s'élèvent à 3 033 ME au premier trimestre 2022, en baisse de 6% par rapport au premier trimestre 2021 à périmètre et taux de change constants (-4% à données publiées).



Thales confirme l'ensemble de ses objectifs annuels un ratio de book-to-bill supérieur à 1 (comme en 2020 et en 2021), un chiffre d'affaires dans la fourchette de 16,6 à 17,2 MdsE, correspondant à une croissance organique comprise entre +2% et +6% par rapport à 2021 et une marge d'EBIT comprise entre 10,8% et 11,1%, en hausse de 60 à 90 points de base par rapport à 2021.



' Malgré les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les incertitudes quant à la vigueur du redressement du trafic aérien, nous confirmons tous nos objectifs financiers pour 2022. ' a déclaré Patrice Caine, Président-directeur général de Thales.



