Thales : Concevra le module de la station spatiale lunaire

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec Northrop Grumman pour développer le compartiment pressurisé du module logistique et d'habitation HALO (Habitation And Logistics Outpost).



HALO sera la première cabine d'équipage des astronautes visitant la station spatiale lunaire. Son objectif premier est de fournir des espaces de vie pour les astronautes et de préparer leur voyage vers la surface de la Lune. Il s'agira de l'une des premières composantes de la station spatiale lunaire LOP-G qui sera lancé fin 2023.



Thales Alenia Space sera responsable de la conception et de la production de la structure primaire de HALO, du contrôle de pression du module et du vestibule, d'une partie du système de protection contre les météorites ainsi que de la structure assurant l'interface avec les systèmes d'amarrage de la NASA.





