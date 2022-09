Thales : Collaboration renforcée avec Eutelsat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a annoncé jeudi s'associer à Eutelsat en vue d'offrir une connectivité à large bande et haut débit en Europe via un nouveau satellite de télécommunications.



La société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) indique qu'elle va apporter sa solution de connectivité au sol 'SpaceGate' au satellite Eutelsat Konnct VHTS afin d'accroître les performances du segment sol du système, dont le lancement est prévu le 6 septembre à Kourou à bord d'une fusée Ariane 5.



Avec un débit de 500 Gb/s, ce satellite de très grande puissance conçu par Thales Alenia Space doit fournir un accès Internet haut débit partout en Europe, en particulier dans les zones blanches, et contribuer ainsi à réduire la fracture

numérique.



