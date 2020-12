Thales : Choisi par les transports publics d'Amsterdam

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été sélectionné par GVB, la compagnie des transports publics d'Amsterdam, pour remplacer tous les équipements de validation de sa flotte d'autobus et de tramways.



Grâce aux nouveaux valideurs, les voyageurs pourront payer avec leur téléphone portable, une carte bancaire ou un QR code.



Le nouveau contrat, qui concerne quelque 4 000 appareils de validation, a été signé numériquement ce 9 décembre.



Le remplacement des lecteurs devrait débuter au premier semestre 2021 et s'achever avant la fin de l'année.





