Thales : Choisi par l'autorité de l'aviation civile en Grèce

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été choisi par l'Autorité hellénique de l'aviation civile pour moderniser l'infrastructure des aides à la navigation de l'aviation civile grecque, dans le cadre d'un contrat clé en main qui comprend la fourniture de 10 DVOR, 13 DME et 6 ILS.



'À cela s'ajoute l'installation des instruments sur 18 sites répartis sur le territoire grec, des sommets les plus reculés aux grands hubs comme l'Aéroport international d'Athènes', précise le groupe d'électronique.



Les capacités de surveillance de navigation assureront les services d'approche et d'en-route quelles que soient les conditions météorologiques et renforceront sensiblement la sécurité et l'efficacité du trafic aérien.



