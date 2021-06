Thales : Chiffrement renforcé pour une suite Google

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi qu'il allait renforcer son partenariat avec Google en améliorant les capacités de confidentialité et de protection de la vie privée de l'espace de travail intégré Google Workspace.



Le spécialiste français de la cybersécurité explique que le nouveau chiffrement de la partie clients de la suite logicielle va désormais permettre aux utilisateurs de reprendre en main la gestion de leurs clés de chiffrement et de la sécurité des accès.



Les solutions de Thales permettront aux utilisateurs de chiffrer des fichiers et des dossiers dans Google Drive - y compris Google Docs, Google Sheets et Google Slides - en utilisant des clés contrôlées au sein même de l'organisation.



Ce renforcement intervient alors les entreprises évoluent dans un environnement réglementaire de plus en plus strict avec le durcissement des réglementations liées à la sécurité des données, notamment en Europe.



