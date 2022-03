Thales : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Thales grimpe de plus de 5% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF, qui réitère son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 102 à 125 euros, dans le sillage d'une séquence de BPA 2022/23/24/25 rehaussée de respectivement 1,6%/3,4%/6,1%/7,4%.



'Alors que Thales affichait déjà l'une des croissances les plus vigoureuses parmi les acteurs majeurs de la défense, le déclenchement d'une guerre aux portes de l'Europe a fait office de détonateur avec une volonté d'accélération massive des budgets dans certains pays', note-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel