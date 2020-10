Thales : Berenberg initie un suivi à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg initie un suivi sur Thales avec un conseil 'achat' et un objectif de cours fixé à 90 euros, pensant que si l'action a sous-performé sur les deux années passées, 'les inquiétudes du marché sont mal placées et le titre est négligé'.



Dans le résumé de sa note, le broker voit le titre du groupe d'électronique comme 'significativement sous-évalué', et s'attend à ce qu'une 'reprise relativement rapide dans les aspects financiers de Thales soutienne une revalorisation structurelle de l'action'.



