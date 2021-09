Thales : Arrêt du programme des sous-marins australiens

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales fait part de la décision des autorités australiennes de se doter d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau partenariat stratégique de sécurité avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni.



Cette décision, motivée par l'évolution rapide du contexte sécuritaire régional qui rend les sous-marins conventionnels inadaptés, se traduit donc par l'arrêt du programme AFS de construction de sous-marins conventionnels de nouvelle génération.



Concerné par ce programme en tant que fournisseur de certains sous-systèmes à Lockheed Martin et qu'actionnaire à 35% de Naval Group, Thales confirme néanmoins l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2021, tels qu'annoncés le 4 août.



