Thales : Amener la 5G dans les zones blanches, avec KT SAT

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), s'associe à l'opérateur sud-coréen KT SAT, filiale de Korea Telecom, dans le cadre d'une démonstration visant à amener le réseau 5G dans des régions isolées à l'aide du satellite de télécommunications géostationnaire Koreasat-5A.



KT SAT considère cette démonstration comme la première phase d'intégration du satellite dans le monde de la5G. Il s'agira d'assurer la connexion entre un réseau coeur (5GCN) et une station de base (gNB) par le biais du satellite qui réceptionnera les données du réseau5Gterrestre pour les retransmettre vers les zones blanches.



'Cette expérience de liaison 5G par un satellite Koreasat ouvrira de nouveaux champs de possibilités pour la 5G en s'affranchissant des contraintes géographiques liées aux montagnes et aux océans', commente Song Kyung-Min, p.d.-g. de KT SAT.



