Thales : A signé 2 contrats pour le métro de Santiago

(CercleFinance.com) - Thales a signé deux contrats avec l'opérateur du métro de Santiago du Chili.



Le premier contrat concerne la fourniture et l'autre contrat la maintenance du centre de contrôle des opérations (OCC) de la ligne 7. Le contrat de maintenance, d'une durée de dix ans, entrera en vigueur au commencement des essais.



La nouvelle ligne 7 du métro de Santiago reliera la ville d'Ouest en Est, desservant les résidents des quartiers de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes et Vitacura.



En divisant par deux les temps de trajet, ce projet facilitera les déplacements pour les 1,569 millions d'habitants que compte la capitale chilienne.



Depuis plusieurs décennies, nous fournissons les systèmes de commande et de contrôle de toutes les lignes actuellement en service, ce qui fait de nous un partenaire stratégique. ' a déclaré Jean Phillipe Le Nagard, Directeur général du Cône Sud (Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay), Thales.



