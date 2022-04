Thales : A obtenu une certification pour des Mini-Drones

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir obtenu la certification de type du système Spy'Ranger 330 délivré par l'autorité technique de navigabilité de la Direction générale de l'armement (DGA).



Le certificat de type permet à l'armée de Terre de former et entrainer les opérateurs du Système de Mini-Drones de Reconnaissance (SMDR) et de mettre en oeuvre en le système en opérations extérieures (OPEX), sans autorisation de vol spécifique et de manière pérenne.



La famille Spy'Ranger répond aux besoins des unités de contact et de renseignement, engagées sur des théâtres d'opérations extérieures.



' Ces unités disposent ainsi d'une capacité d'appui au contact et de renseignement d'origine image combinant plusieurs éléments au sein d'un même système : un drone endurant et robuste, résistant aux environnements exigeants, une chaine image contribuant à la supériorité tactique, une liaison de données sécurisée et enfin, un système de contrôle/commande (C2) simple à opérer ' indique le groupe.



