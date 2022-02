Thales : 'a les moyens de ses ambitions' selon Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a publié hier soir un communiqué précisant i/ que le groupe était potentiellement intéressé par tout actif de cybersécurité qui serait disponible à la vente, ii/ qu'aucune discussion n'était en cours avec Atos sur le sujet et iii/ que la société n'avait pas l'intention de se diversifier dans d'autres marchés que ceux de l'aérospatial, la défense et la sécurité & l'identité numérique.



' Si le communiqué écarte clairement toute offre de Thales sur l'intégralité d'Atos, il ne permet pas, selon nous, de rejeter définitivement une opération sur le seul périmètre de BDS car des discussions avec Atos pourraient tout aussi bien avoir lieu dans un second temps, après avoir trouvé un accord avec les PE ' indique Oddo.



' Thales a pourtant les moyens de ses ambitions avec une puissance de feu de l'ordre de 3.8 MdE (y compris contribution de la cible et sur une base 2022) '.



' BDS coche de nombreuses cases pour Thales. BDS n'est pas uniquement composée de cyber (40%e) mais aussi de big data (30%e) et d'Homeland Security qui sont également des activités dans le coeur du portefeuille de Thales ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil Surperformance et son objectif de cours de 102 E.



' Le communiqué permet d'écarter toute offre sur l'intégralité d'Atos et laisse ouvert un renforcement de l'activité cyber, en ligne avec la stratégie du groupe ' indique l'analyste.



