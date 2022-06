Thales : A inauguré le nouveau télescope GOOD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le nouveau télescope ' Ground Optical Orbit Determination ' (GOOD) a été inauguré aujourd'hui sur le plateau de Calern à Caussols (06).



Ce télescope a été développé à l'initiative de Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), afin de disposer d'un instrument optique de suivi d'orbites de satellites.



L'instrument GOOD permettra de calculer les paramètres orbitaux des objets suivis avec une précision bien supérieure à celle obtenue par la plupart des mesures effectuées en radiofréquences.



' Cette méthode optique offre de nombreuses applications potentielles, comme le suivi de la mise en orbite de nouveaux satellites, la surveillance des trajectoires de débris spatiaux afin de prévenir des collisions, ou encore la détection et le suivi de satellites inconnus ' indique le groupe.



