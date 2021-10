Thales : A été sélectionné par l'ESA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour étudier les techniques, modèles et algorithmes fondamentaux qui faciliteront la mise en place d'un futur système de radionavigation lunaire LRNS (Lunar Radio Navigation System).



' L'exploration de l'astre sélène est une priorité stratégique de l'exploration spatiale, tant pour l'ESA que pour la filière industrielle, et permettra le départ de futures missions habitées vers Mars ' indique le groupe.



Thales Alenia Space est responsable, en collaboration avec Telespazio, de la définition et de la conception du système global, ainsi que de la réalisation du segment spatial (éléments en orbite cislunaire) et du segment lunaire (éléments sur le sol sélène).



