Thales : Enquête approfondie en Grande-Bretagne sur le projet de transaction Thales-Hitachi Rail

(Reuters) - Thales a déclaré vendredi que la finalisation du projet d'acquisition par Hitachi Rail de son activité de signalisation ferroviaire serait probablement repoussée au second semestre 2023, plutôt qu'en début d'année, en raison de l'ouverture d'une enquête approfondie de l'autorité britannique de la concurrence (CMA).

La Competition and Markets Authority s'est déclarée de son côté préoccupée par le risque que cette transaction aboutisse à une hausse des tarifs pour les passagers.

"Les parties étudient actuellement cette décision. Cependant, il est désormais probable que le closing de cette transaction interviendra au second semestre 2023, plutôt qu’au début de l’année 2023", a déclaré Thales dans un communiqué.

L'action Thales cédait 1,2% à 09h55 GMT.

La compagnie ferroviaire Network Rail, principal client pour la signalisation des grandes lignes outre-Manche, prépare un appel d'offres pour un nouveau contrat de signalisation, a indiqué la CMA.

Or cette signalisation sur les grandes lignes n'est actuellement fournie que par deux groupes, Alstom et Siemens et le manque de compétition pourrait augmenter les coûts des opérateurs, avec des conséquences négatives pour les contribuables et les passagers, selon l'Office of Rail and Road, l'autorité de régulation britannique des réseaux ferroviaires et autoroutiers.

Dans ce contexte, la transaction entre Hitachi et Thales pourrait éliminer un concurrent crédible du nouvel appel d'offres, explique-t-elle.

Le projet de rachat par le japonais Hitachi Rail de Ground Transportation Systems (GTS), l'activité de signalisation ferroviaire, pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros a été dévoilé en août 2021.

Depuis, a précisé Thales dans son communiqué vendredi, les deux groupes ont obtenu plus de deux tiers des autorisations réglementaires requises, y compris l’autorisation de 9 des 13 autorités de concurrence concernées.

Hitachi Rail conduit actuellement des échanges avec la direction générale de la concurrence de la Commission Européenne afin d’obtenir l’approbation de cette transaction pour l’Union Européenne, a-t-il ajouté.

(Reportage Piotr Lipinski à Gdansk, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

