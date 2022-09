Thales : En Bourse, le secteur de la défense propulsé par les propos belliqueux de Poutine

(BFM Bourse) - A la Bourse de Paris, les cours de Thales et Dassault Aviation gagnent du terrain après que le président russe, Vladimir Poutine, a prévenu qu’il utiliserait tous les moyens possibles pour défendre son pays. Ce qui vient rappeler que les titres du secteur de la défense sont devenus de vraies valeurs défensives.

Une nouvelle fois, les valeurs de la défense trustent le palmarès de la Bourse de Paris. Le groupe d'électronique industrielle Thales dont la défense représente plus de la moitié de son chiffre d’affaires, s’adjuge 5,35%. Et Dassault Aviation, le fabricant du Rafale, prend 4,5%. Ces deux groupes signent respectivement les deuxième et troisième plus fortes progressions du SBF 120.

Le mouvement ne se limite pas aux valeurs tricolores. A Francfort, l’allemand Rheinmetall, qui conçoit des véhicules militaires, bondit de 11% tandis qu’à Londres, le britannique BAE Systems, avance de 5,4%. A Wall Street en préouverture, les décalages sont plus modérés, Northrop Grumman s’adjuge 1,2% tandis que Lockheed Martin gagne 1,8%.

Les mouvements de ces valeurs font écho aux propos prononcés par le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier a déclaré mercredi matin qu’il était prêt à utiliser tous les moyens y compris nucléaires pour défendre son pays, ajoutant "ce n’est pas du bluff". Vladimir Poutine a au passage accusé les pays occidentaux de vouloir "détruire la Russie " et d’avoir recours au "chantage nucléaire".

Des valeurs protégées de la récession

Il a également annoncé la mobilisation de 300.000 réservistes pour redonner de l’élan à l’offensive russe en Ukraine. Une décision qui marque une escalade dans ce conflit où les forces russes ont essuyé plusieurs revers face à l’armée ukrainienne.

"La notion d’escalade est importante car ces derniers temps le marché a pu sentir que la guerre basculait vers une victoire de l’Ukraine. Aujourd’hui le message est que la Russie n’est pas prête à tout mais quand même à beaucoup de choses, et que ce conflit va au-delà de l’Ukraine", estime un intermédiaire financier. "Les investisseurs comprennent un peu plus qu’en dépit de la période actuellement compliquée, avec des risques d’inflation et de récession, le secteur de la défense bénéficiera toujours d’investissements et ne constitue pas une variable d’ajustement", poursuit-il.

"Je vois un renversement: les valeurs de la défense ont baissé ces dernières séances par sympathie envers les titres industriels dans un contexte de potentielle récession et de craintes sur les approvisionnements en énergie. Or le marché comprend que les valeurs de la défense sont très protégées que ce soit sur les perspectives de croissance qu’au niveau de l’énergie. Si un rationnement devait avoir lieu sur le gaz et l’électricité, ces groupes seraient épargnés", développe de son côté un analyste.

Un changement de paradigme

Les valeurs de la défense ont donc désormais un véritable caractère défensif. Leur performance boursière s’en ressent. Thales signe la plus forte progression du SBF 120 depuis le début de l’année, avec une hausse de 60%, Dassault Aviation est de son côté troisième avec une progression de 39%.

Ces titres ont bénéficié d’un véritable virage à 180 degrés de la part des investisseurs. Le marché avait ces dernières années délaissé les groupes de défense, ces valeurs étant perçues comme peu attrayantes pour les opérateurs sensibles aux thématiques ESG (environnement, social et gouvernance, c’est-à-dire les critères extra-financiers).

La guerre en Ukraine a changé la donne, ramenant les groupes de défense dans le radar des investisseurs, ce qui a permis aux actions de ces entreprises de bondir en Bourse, et de redynamiser des valorisations déprimées. Outre Dassault Aviation, Thales, Rheinmetall, qui conçoit des véhicules militaires, a par exemple vu son cours doubler (+101%).

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse