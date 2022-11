Tff group : Prise de participation de 51% dans Goulard & Fils

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TFF Group et la SAS Goulard & Fils annoncent la conclusion d'un accord de partenariat se traduisant par la prise de participation de 51 % de TFF Group au capital de Goulard.



Implantée à Chadenac (17), SAS Goulard et Fils exerce une activité

d'exploitation forestière, de scierie et de merranderie. La société compte 11 salariés et quatre sites de production. Elle réalise un CA d'environ 2 ME, dont les deux tiers sont réalisés auprès de TFF Group.



'Ce partenariat avec Goulard & Fils, fournisseur historique et exclusif en chêne français de STAVIN, filiale de TFF Group et leader mondial sur

le marché des produits de boisage pour l'oenologie, permet à STAVIN de sécuriser ses approvisionnements', précise par ailleurs TFF Group.



Nicolas Goulard continuera à diriger la Société et ses équipes, ajoute TFF.



