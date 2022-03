Tff group : Participation de 55% dans Tonnellerie REMOND

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TFF Group annonce avoir conclu un accord de partenariat avec Tonnellerie REMOND prévoyant une entrée de TFF Group au capital de Tonnellerie REMOND à hauteur de 55%.



Fondée en 1954, au coeur du vignoble de Bourgogne, Tonnellerie REMOND est devenue au fil des ans une référence dans la fabrication de fûts de chêne français haut de gamme dédiés à l'élevage de vins de qualité.



La société réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 ME, dont 75 % à l'international, associé à une rentabilité opérationnelle comparable aux

standards élevés de TFF Group.



'La tonnellerie affiche également une structure financière solide, sans endettement et avec des stocks sécurisés sur un site de fabrication unique', souligne TFF Group dont l'apport devrait aussi permettre d'accélérer le développement de la Tonnellerie, notamment à l'international.



