Tff group : Forte croissance des bénéfices au 1er semestre

(CercleFinance.com) - TFF Group publie un résultat net en hausse de 149% sur son premier semestre 2022-23, à 38,7 millions d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en amélioration de 5,5 points à 19,2%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 62,3% à 232,6 millions.



Outre un effet de changes positif et une croissance externe significative avec la contribution de Tonnellerie Remond sur six mois, le chiffre d'affaires a été soutenu par une croissance organique de 45,1% avec des effets volumes et prix.



Le niveau de la parité euro-dollar meilleur qu'anticipé et la bonne visibilité sur les marchés du groupe de tonnellerie pour son second semestre l'amènent à rehausser son objectif de chiffre d'affaires annuel à un niveau de 390 millions d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel