Tff group : Croissance de 67% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - TFF Group (Tonnellerie François Frères) affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022-23 de 109,3 millions d'euros, en croissance de 66,6% en données publiées et de 48,6% à taux de change et périmètre constants.



Le groupe revendique une belle performance sur ses deux pôles d'activité, avec des progressions de 45,9% à données comparables pour le pôle vins et de 51,3% à taux de changes constants pour le pôle alcools.



Malgré les incertitudes d'ordre économique, géopolitique, monétaire et l'environnement inflationniste, TFF Group reste serein quant à la réalisation de ses objectifs annuels d'activité (supérieur à 360 millions d'euros) et l'amélioration de sa rentabilité.



