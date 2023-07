Tff group : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mardi avoir rehaussé son objectif de cours sur Tonnellerie François Frères (TFF) de 46 à 53 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier salue les 'excellents' résultats annuels 2022/23 publiés la semaine passée par le fabricant de futs en chêne, qui - rappelle-t-il - avait déjà relevé par deux fois ses objectifs annuels.



Malgré cela, le groupe est parvenu, avec son chiffre d'affaires pour l'exercice, à dépasser de 5% le consensus établi par les analystes, fait-il remarquer dans l'étude.



'Nous pensons que cette performance est le reflet des solides tendances courants en termes de volumes sur ses principaux marchés (vin et bourbon), mais aussi de la maîtrise des prix dont il dispose', souligne Berenberg.



