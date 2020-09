Tf1 : Un nouveau Secrétaire Général pour le Groupe

(CercleFinance.com) - Didier Casas est nommé Secrétaire Général du Groupe

TF1 et intègre le comité exécutif du Groupe à compter du 1er novembre. Il succède à Jean-Michel Counillon.



Didier Casas aura la charge des relations institutionnelles et des dossiers réglementaires du Groupe, ainsi que la responsabilité des affaires juridiques et des sujets relatifs à la déontologie et l'éthique.



Gilles Pelisson, Président Directeur Général du Groupe TF1 a déclaré : ' Le parcours très riche de Didier

Casas, sa parfaite connaissance de nos institutions et son expérience dans le secteur des Télécoms, constituent des atouts uniques pour conduire nos chantiers institutionnels '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TF1 en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok