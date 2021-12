Tf1 : Un nouveau directeur général à la tête de Newen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé mercredi la nomination de Romain Bessi au poste de directeur général de sa société de production Newen Studios.



Romain Bessi, dont la nomination prendra effet à compter du 31 janvier prochain, va succéder à Bibiane Godfroid, qui a souhaité se consacrer à des projets plus personnels d'après le groupe de télévision.



Romain Bessi, un ancien de StudioCanal, avait intégré le groupe Newen en 2018 en tant que directeur général délégué avant d'être également nommé à la tête de TF1 Studio en 2019.



Il s'est récemment consacré au pilotage du développement international de Newen Studios, désormais présent dans huit pays.



Depuis son acquisition par le groupe TF1 en 2015, Newen Studios - qui produit des téléfilms et des documentaires comme 'Chambre 2806' sur l'affaire DSK - a plus que triplé de taille.



