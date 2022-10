Tf1 : Suites judiciaires étudiées pour le dossier Canal+

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après l'arrêt défavorable rendu par la Cour d'appel de Paris dans le cadre du différend relatif à la distribution des chaînes TNT du groupe par Canal via TNT SAT, TF1 indique 'étudier les suites judiciaires qu'il pourrait donner à cette décision'.



Il déclare 'regretter fortement cette situation initiée par le groupe Canal + et qui prive les foyers français situés dans les zones rurales d'une information de qualité, de grandes fictions et divertissements familiaux et d'évènements sportifs majeurs'.



Le groupe de télévision rappelle que ses chaînes sont disponibles gratuitement via la TNT, FRANSAT et sur MyTF1. Elles sont également distribuées dans les offres des opérateurs télécoms Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free, et au sein des services Molotov TV et Salto.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.