Tf1 : Renouvellement du partenariat avec Outbrain

(CercleFinance.com) - Outbrain, plateforme de recommandations sur l'open web, annonce le renouvellement de son partenariat exclusif avec le Groupe TF1, une collaboration débutée il y a 12 ans et ainsi étendue pour cinq années supplémentaires.



Le groupe de télévision a lancé TF1Info en janvier 2022, site d'information qui regroupe toute l'information des rédactions avec pour ambition de proposer un produit innovant répondant à la demande de son public.



'Depuis le début du partenariat, TF1Info met l'accent sur le développement technologique pour gérer et distribuer ses contenus, souvent premier à tester les innovations proposées par Outbrain', souligne-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel