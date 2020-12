Tf1 : Renforce sa stratégie climat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engagé dans une démarche de réduction de son empreinte carbone, le groupe TF1 annonce vouloir renforcer sa contribution à la transition bas carbone à travers ses contenus et l'accompagnement de ses clients.



La stratégie climat de TF1 s'articule autour de trois axes : la réduction de l'impact carbone de son activité avec un objectif de diminution de 30% des émissions carbone d'ici 2030 par rapport au bilan carbone 2019; l'accompagnement des clients dans la promotion de produits plus respectueux de l'environnement; la contribution à la transition bas carbone à travers ses contenus.



'Ces objectifs traduisent une volonté forte de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, conformément l'Accord de Paris de 2015', assure le groupe dont l'avancée des objectifs climatiques fera l'objet d'une information annuelle.



