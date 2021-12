Tf1 : Pourrait céder 3 chaînes dans le cadre de la fusion M6

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TF1 et M6 seraient en discussion depuis septembre pour céder 3 chaînes dans le cadre du processus de fusion selon Les Echos.



Les cessions porteraient sur Gulli, 6Ter, TFX et TF1 Séries Films. TF1 et M6 auraient reçu un peu moins d'une dizaine de marques d'intérêt. Gulli pourrait intéresser Le Journal de Mickey et XILAM qui hésiterait cependant à se lancer indique Les Echos.



' L'article met toutefois en avant que ' certains n'ont pas envie de perdre du temps alors que le rachat ne se fera que si la fusion TF1-M6 aboutit. Le processus semble donc très préliminaire à ce stade ' indique Invest Securities.



