Tf1 : Parts d'audience en progression en mars

(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 revendique un excellent mois de mars en termes d'audience sur les publics de moins de 50 ans, avec une part d'audience de 33,6% sur la cible FRDA-50 (personne responsable des achats de moins de 50 ans), soit 0,7 point de plus qu'en février.



Il indique aussi poursuivre sa progression sur les publics jeunes, avec notamment des parts d'audience de 33% chez les 15-24 ans (+1,7 points par rapport à février) et de 34,1% chez les 15-34 ans (+1,9 points par rapport à février).



Concernant sa chaine historique, le groupe de médias a réalisé son meilleur mois de mars depuis 2014 pour son journal télévisé de 20h00, à 25,8%, et toujours un 'large leadership' à 5,8 millions de téléspectateurs - hors période Covid (mars 2021 et 2020).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

