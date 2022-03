Tf1 : Participation de France Télévisions dans Salto

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe France Télévisions a fait part de sa volonté, en cas de réalisation de l'opération de fusion de TF1 avec M6, de céder sa participation dans Salto. Il s'agit du service de vidéo à la demande par abonnement, lancé en octobre 2020, détenu à parts égales par France Télévisions, TF1 et M6.



Les groupes TF1 et M6 s'engagent, en cas de réalisation de leur projet de fusion, à racheter la participation de 33,33 % de France Télévisions pour une valeur définitive de 45ME.



Le nouveau groupe détiendrait alors 100 % de Salto pour développer un projet de streaming.



Salto restera contrôlée conjointement par ses trois actionnaires tout au long de l'exercice 2022 pour poursuivre le développement de la plateforme.



